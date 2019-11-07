Рязань, , 17:21 — REGNUM Рекордное количество высокотехнологичного оборудования для ведущих медучреждений Рязанской области было закуплено в 2019 году. Об этом 7 ноября в интервью радиостанции «Вести FM» рассказал губернатор Николай Любимов. Поставки стали возможны благодаря нацпроекту «Здравоохранение», из федерального бюджета в регион поступило около 1,2 млрд рублей.

Так, в новую больницу скорой медицинской помощи приобрели инновационное, в том числе тяжёлое медицинское оборудование на 1,6 млрд рублей. Всего в рамках нацпроекта в 2019 году заключены контракты на поставку 46 единиц техники. Регион уже получил четыре компьютерных томографа (для областных кардиоцентра, онкоцентра и областной клинической больницы), а также ангиограф для ОКБ.

«Рязанская медицина — это то, чем мы гордимся. Всего за полтора года наши медики смогли выйти на высший уровень развития, создать службу трансплантации органов. У нас начали делать сложнейшие операции по пересадке почек, печени, готовятся к выполнению таких же операций на лёгких. В Рязань начали возвращаться специалисты из московских клиник, те, кто уехал до этого из региона», — сказал губернатор.

В 2020 году область рассчитывает получить МРТ в ОКБ, ангиограф в кардиоцентр, брахиотерапевтический комплекс и спецкомплекс в онкоцентр.