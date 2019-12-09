Рязань, , 10:32 — REGNUM Проект «Рязань — Новогодняя столица России 2020» стартовал 7 декабря в Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Центральными героями праздника стали главный русский Дед Мороз из Великого Устюга и Властелин холода из Якутии Чысхаан.

Дед Мороз Пресс-служба администрации города Рязани

Открытие Новогоднего праздника в Рязани Пресс-служба администрации города Рязани

По центру города парадом прошлись более двух тысяч сказочных персонажей — Дедов Морозов и Снегурочек. Главный русский волшебник впереди колонны проехал по Первомайскому проспекту в сопровождении светящихся шаров-игрушек, представляющих 85 регионов России. Шествие завершилось на площади Ленина танцевальным флешмобом. На главной сцене города гостей торжества встретили старинные герои сказок Забава Путятишна, Авдотья Рязаночка, Рязанский Косопуз и Евпатий Коловрат, а также руководители города и области.

Дед Мороз и Чысхаан Пресс-служба администрации города Рязани

«Сегодня мы первыми в мире начинаем встречать Новый год. Мы открываем проект «Новогодняя столица России» в нашей любимой Рязани. Я желаю вам за этот месяц, в который мы будем встречать Новый год, набраться сил, здоровья. Тепла вам, добра, любви!» — обратился к гостям праздника губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Завершится проект 8 января 2020 года.