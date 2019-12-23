Рязань, , 16:56 — REGNUM Новое здание больницы скорой медицинской помощи в Рязани сдадут в эксплуатацию 25 декабря 2019 года. Об этом в понедельник, 23 декабря, рассказал на пресс-конференции губернатор области Николай Любимов.

После официальной сдачи в эксплуатацию начнётся процедура регистрации прав на имущество и лицензирование, которые займут несколько месяцев. Пусконаладочные работы, в том числе с оборудованием, уже завершены. Первых пациентов больница примет в марте 2020 года.

«Это будет самая современная больница в Рязанской области. Можно гордиться ей даже в рамках ЦФО: самая крупная как по площадям, с самым современным оборудованием и, главное, с докторами и инженерным составом, обученными под конкретное оборудование, операции и форму оказания услуг», — уточнил глава региона.

На строительство объекта потратили порядка 4,5 млрд рублей, из которых 850 млн выделили из областного бюджета региона, остальные средства — федеральное финансирование.