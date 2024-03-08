Материалы с тегом «Сергей Цеков»
Сенатор Цеков предупредил Макрона об опасности перехода красных линий
Переходом «красных линий» в вопросе поддержки Украины президент Франции Эммануэль Макрон может призвать войну на территорию своей страны. Об этом 8 марта заявил сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации России Сергей Цеков. «Если Макрон будет и дальше действовать...
8 марта 2024
Сенатор Цеков заявил, что Макрон сделал шаг к новой мировой войне
Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями в отношении России и конфликта на территории Украины сделал новый шаг к развязыванию мировой войны, отметил 27 февраля член Совета Федерации Сергей Цеков. Макрон показал намерение Запада, развязавшего конфликт на Украине, продлить его эскалацию...
27 февраля 2024
В Совфеде призвали Киев исправить ошибку Хрущёва по Крымскому полуострову
Сенатор от Крыма, член Международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков призвал киевский режим исправить историческую ошибку советского руководителя Никиты Хрущёва и признать российский статус полуострова. В 1954 году вышел указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Затем...
19 февраля 2024
В Совфеде объяснили хамскую реакцию Сунака на интервью Путина
Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака об интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону — это примитивная попытка избежать ответственности и уйти от признания правды, заявил 11 февраля сенатор от Крыма, член международного комитета Совета...
11 февраля 2024
Сенатор от Крыма назвал канцлера Шольца недальновидным политиком
Сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца крайне неблагодарным человеком, недальновидным политиком, а его суждения по ситуации на Украине — необъективными. «Шольц необъективен в оценке событий, происходящих на Украине...
18 сентября 2023
Сенатор Цеков увидел безысходность в словах Подоляка об атаках на Крым
Заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка про согласованность ударов по Крыму с западными партнёрами Украины не открыло для России секрет, но подтвердило безысходность и печальное положение ВСУ на передовой, отчего Запад решается на отчаянные меры. Такую точку зрения в...
29 августа 2023
В Совфеде объяснили, почему Киев может взорвать ЗАЭС
Заявлений о возможном ударе по Запорожской АЭС уже слишком много, чтобы различные иностранные СМИ не начали об этом писать, но желание президента Украины Владимира Зеленского демонизировать Россию постоянно подкрепляется его действиями, что замечают и в других странах, поэтому зарубежные журналисты...
30 июня 2023
В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о медленном контрнаступлении
Президент Украины Владимир Зеленский находится в плену у своих западных кураторов, поэтому не может самостоятельно оценить мощь российских сил, от этого его надежды в контрнаступлении не оправдываются. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился сенатор от крымского региона, член международного...
21 июня 2023
Сенатор Цеков назвал бессилием украинскую атаку Москвы дронами
Украина пытается атаковать Москву от бессилия, а действия ВСУ — это акт терроризма. Так сенатор России от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал атаку украинских беспилотников на российскую столицу утром 30 мая. «Нападение на гражданские объекты — это...
30 мая 2023
В Совфеде прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на Москву
Осуществлённая утром 30 мая атака украинских беспилотников на Москву — это акт бессилия Киева. Об этом 30 мая заявил сенатор России от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. «Киевский режим наносит удары куда глаза глядят. В основной массе это гражданские объекты. Желая...
30 мая 2023
В Крыму возмутились ложью Зеленского об обстановке на полуострове
Сенатор РФ от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил 16 мая, что президент Украины Владимир Зеленский наврал своим западным «коллегам» о том, какова на самом деле обстановка на Крымском полуострове. Цеков отметил, что всё, о чём украинский лидер говорил в...
16 мая 2023