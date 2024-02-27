Москва, 27 февраля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями в отношении России и конфликта на территории Украины сделал новый шаг к развязыванию мировой войны, отметил 27 февраля член Совета Федерации Сергей Цеков.

EPA/ТАСС Президент Франции Эммануэль Макрон

Макрон показал намерение Запада, развязавшего конфликт на Украине, продлить его эскалацию, в ещё большей степени вмешиваться в этот конфликт, сказал сенатор.

«Макрону следовало бы задуматься над своей воинственной риторикой и остановиться. Это безрассудное и безответственное заявление приближает НАТО непосредственно к войне с Россией. Это еще один очень серьёзный шаг фактически к развязыванию новой мировой войны», — сказал Цеков в интервью «РИА Новости».

Своими словами и действиями Макрон рискует перенести конфликт на территорию Франции, в такой ситуации народы европейских стран должны остановить своих «безумных политиков», добавил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Макрон 26 февраля после встречи лидеров стран ЕС и НАТО, на которой обсуждалась ситуация на Украине, заявил, что действия Запада по «сдерживанию» конфликта на Украине успешны, а также отметил, что страны ЕС рассматривают возможность отправить своих военных на Украину.

Кроме того, президент Франции анонсировал создание коалиции западных стран по поставке ВСУ ракет большой дальности, а также заявил о намерении закупать боеприпасы для Киева в третьих странах. Макрон также сказал, что для безопасности Европы необходимо поражение России в конфликте на Украине.

Заявления Макрона могут привести к втягиванию Франции в прямое противостояние с Россией, отметил французский политик Флориан Филиппо. На саммите в Париже не было сказано ни слова о мире, там царила военная атмосфера, заявил в свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ранее отмечавший, что страны ЕС движутся к «худшему из возможных» решений по Украине.