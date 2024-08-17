Симферополь, 17 августа, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Попавшие в Россию иностранцы, а также военные ВСУ были удивлены качеством дорог и всеобщим порядком, что в том числе повлияло и на участившиеся случаи сдачи в плен украинских боевиков. Об этом заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Кадр из видео

По словам политика, украинцам неустанно рассказывали, что российские военные дикари — воруют унитазы и электрические чайники, но бойцы ВСУ, попав в Россию в ходе нападения на Курскую область, увидели, как всё обстоит на самом деле. И были поражены.

«Иностранные журналисты пишут, что их удивило состояние дорог в Курской области по сравнению с Сумской областью. Они видят, что в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке. Возможно, это тоже стало причиной участившейся сдачи в плен бойцов ВСУ», — цитирует издание Цекова.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы Вооружённых сил Украины стали активно сдаваться в плен в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

17 августа Алаудинов информировал, что Вооружённые силы России истощают ВСУ в Курской области. Он отметил, что российские военнослужащие каждый день пресекают попытки украинских войск прорваться на курском направлении, уничтожая личный состав, технику и резервы противника.

Боевики атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным на 17 августа, ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 300 военных.