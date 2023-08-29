Москва, 29 августа, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Заявление советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка про согласованность ударов по Крыму с западными партнёрами Украины не открыло для России секрет, но подтвердило безысходность и печальное положение ВСУ на передовой, отчего Запад решается на отчаянные меры. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум высказал член комитета Совета федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Council.gov.ru Сергей Цеков

Ранее Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнёрами, и что они поддерживают идею Киева «уничтожать всё российское» на полуострове. По мнению Подоляка, Киев и Запад достигли «в этом вопросе» консенсуса.

Сенатор Цеков отметил, что данное заявление совершенно не стало неожиданным для России, потому что никакого секрета не раскрыло.

«Мы и раньше знали, что все эти удары по разным регионам России, по Москве тоже, наносятся с позволения Запада. Почему они это делают и заявляют именно сейчас — потому что ВСУ терпят сплошные неудачи в боевых действиях, их контрнаступление провалилось, а положение печально. И этими ударами они пытаются что-то ещё доказать себе и Западу», — поделился Цеков.

При этом, по мнению сенатора, Подоляк и подобные ему личности могут становиться существенной проблемой для тех самых западных партнёров, поскольку, как, например, сейчас заявляют на весь мир о том, что не предполагалось для афиширования.

«Он создаёт проблемы для Запада, не помогает ему, наоборот. Ведь мы про то, что Запад одобряет каждый удар, знали, хоть это и не афишировалось. А Подоляк взял и рассказал на весь мир. Можно даже сказать спасибо, что он это озвучил и раскрыл всем суть Запада. Пусть и дальше всё рассказывает», — отметил сенатор.

Он также допустил, что продолжающиеся атаки и удары по Крыму могут привести к ещё большей эскалации конфликта, и тогда ответные действия российских сил будут направлены уже не только на Киевский режим, но и на тех, о ком рассказал Подоляк.

В свою очередь, политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо допустил, что советник главы офиса украинского президента частично выдаёт желаемое за действительное, поскольку среди западных стран позиция по украинскому конфликту несколько разнится.

«На мой взгляд все западные партнёры своё согласие по поводу ударов по Крыму не давали. Да, мы помним, как президент США Джо Байден говорил, что Киев якобы имеет право прийти к своим территориальным границам 1991 года. Но вместе с тем мы слышали, как некоторые европейские политики со страхом в голосе рассуждали о потенциальных атаках на Крым, которые по замыслу ВСУ призваны деморализовать российское общество», — поделился Мезюхо.

Политолог допустил, что в ближайшее время последуют ответные реакции различных западных политиков на слова Подоляка, хотя в них и нет ничего нового. По мнению Мезюхо, сегодня западные державы могут устраивать различные информационно-пропагандистские диверсии, чтобы принудить Россию к переговорам на условиях Киева. Политолог предположил, что одобрение Запада украинских атак — это попытка затянуть Москву в невыгодные переговоры.

На слова Михаила Подоляка отреагировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём Telegram-канале он написал, что согласие Запада на удары Украины по Крыму является casus belli и даёт России возможность действовать «против всех и каждого» в НАТО. Медведев отметил, что если это является правдой, то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне «государства Степана Бандеры».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киевский режим делает всё возможное и невозможное, чтобы как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Москвой. Он выразил уверенность, что страны Запада отдают себе отчёт в опасности участия в конфликте и что будут неизбежные издержки от такой вовлеченности.

Как передавало ИА Регнум, эксперты ранее отмечали: информация о том, что Киев в вопросе ударов беспилотников по территории России координируют США и ЕС, не является секретом. Информацию о радарах и системах противовоздушной обороны (ПВО) операторы украинских беспилотников, атакующих территорию России, получают от западных союзников, отмечали обозреватели Economist.

ВСУ регулярно совершают террористические атаки на российские регионы с помощью беспилотников. Основной удар противника приходится на территории, граничащие с Украиной, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым. Также ВСУ неоднократно совершали попытки атаковать объекты на территории Москвы.