Москва, 30 мая, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Украина пытается атаковать Москву от бессилия, а действия ВСУ — это акт терроризма. Так сенатор России от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал атаку украинских беспилотников на российскую столицу утром 30 мая.

Council.gov.ru Сергей Цеков

«Нападение на гражданские объекты — это, конечно, можно назвать актом терроризма. Они демонстрируют свое бессилие. Они говорят — мы ответим. Но наносят атаки не по военным объектам, а по гражданским. Терроризируют гражданское население от бессилия, от нежелания остановить конфликт на Украине», — сказал Цеков «Известиям».

Сенатор обратил внимание на то, что конкретной цели у БПЛА не было, и действия ВСУ хаотичны. Также Цеков отметил, что накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов публично выступал с угрозами в адрес России, обещая ответить на ракетные удары Вооружённых сил России по военным объектам Украины.

30 мая утром в ряде СМИ появилась информация о повреждении жилых домов в Москве и области после атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщалось, что повреждены жилые дома на улице Атласова в Новой Москве, а также на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве ряд зданий получил незначительные повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, в результате происшествий серьёзно никто не пострадал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что взрывы, которые жители нескольких районов области слышали утром, были звуками работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что на подлёте к Москве системами ПВО были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке на Москву было задействовано восемь летательных аппаратов, действовавших в интересах Украины. Все дроны были ликвидированы. Три аппарата подавили средствами радиоэлектронной борьбы, ещё пять беспилотников сбил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» в Московской области. возбуждено уголовное дело по статье теракт.