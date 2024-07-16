Симферополь, 16 июля, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Шахматиста Сергея Карякина и участника спецоперации, Героя России Юрия Нимченко делегируют в Совет Федерации от Крыма вместо уходящих Ольги Ковитиди и Сергея Цекова. Об этом 16 июля сообщил в Telegram-канале глава региона Сергей Аксёнов.

РИА Новости/Константин Михальчевский Гроссмейстер Сергей Карякин

Он уточнил, что Нимченко будет представлять в Совфеде исполнительный орган государственной власти Республики Крым, а Карякин станет сенатором от представительного органа.

Глава Крыма отметил, что Нимченко — человек с правильной жизненной позицией и необходимыми качествами характера. Карякин, по его словам, настоящий патриот, который уделяет большое внимание воспитанию юных российских граждан.

Аксёнов поблагодарил Ковитиди и Цекова, которые с 2014 года представляли Крым в верхней палате российского парламента, за многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в развитие полуострова и всей страны.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля 2022 года командир танкового взвода старший сержант Нимченко за 40 минут уничтожил шесть украинских танков и три бронетрнаспортёра, а также свыше 90 бойцов ВСУ. Его подразделение действовало в составе 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота.

Гроссмейстер Карякин ранее провёл мастер-класс по игре в шахматы для военнослужащих российской группировки войск «Центр». Он поинтересовался жизнью и бытом бойцов, ответил на вопросы и подарил им шахматную доску с автографом.

В 2022 году Международная шахматная федерация (FIDE) дисквалифицировала Карякина за поддержку СВО и политику президента Владимира Путина. Гроссмейстер заявлял, что не будет участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку для него это принципиальный вопрос.