Симферополь, 8 марта, 2024, 08:40 — ИА Регнум. Переходом «красных линий» в вопросе поддержки Украины президент Франции Эммануэль Макрон может призвать войну на территорию своей страны. Об этом 8 марта заявил сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации России Сергей Цеков.

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«Если Макрон будет и дальше действовать также в отношении России, то в скором времени убедится, что «красные линии» на самом деле есть, и, перейдя их, он может в конце концов получить войну на территории Франции», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Цеков отметил, что российская сторона призывает миролюбивый французский народ образумиться и отправить Макрона, являющегося, по мнению сенатора, диктатором и агрессором, на свалку истории.

По его словам, за время нахождения на своём посту нынешний французский лидер зарекомендовал себя в качестве авантюриста и недалекого политика.

«На сегодня он один из самых деятельных поджигателей конфликта с Россией», — добавил Цеков.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта в ходе встречи с оппозицией Макрон заявил, что для Парижа не существует «никаких лимитов» и «никаких красных линий» в вопросе поддержки Киева. В ответ на эти слова французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал свергнуть президента страны. Он также назвал Макрона безумной марионеткой НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил 7 марта, что у России больше нет «красных линий» по отношению к Франции после таких слов Макрона. Он сопроводил свою запись латинским выражением In hostem omina licita («По отношению к врагу всё дозволено»).