Москва, 21 июня, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский находится в плену у своих западных кураторов, поэтому не может самостоятельно оценить мощь российских сил, от этого его надежды в контрнаступлении не оправдываются. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета федерации Сергей Цеков.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков

Ранее президент Украины в интервью для Би-би-си заявил, что контрнаступление украинских вооружённых сил развивается «медленнее, чем хотелось бы». Он отметил, что контрнаступательная операция — это не голливудский фильм, поэтому украинская армия будет продвигаться так, как считает нужным. В то же время украинский президент подчеркнул, что Киев никогда не согласится на заморозку военного конфликта и не сядет за стол переговоров, если Россия не выведет войска.

Сенатор Цеков отметил, что пока президент Украины бросает все силы на передовую и отправляет на поле боя подряд всех мужчин призывного возраста, Россия спокойно справляется достаточно ограниченными силами.

«Умные люди должны были понимать, что российская армия очень сильна. Президент Украины должен был это понимать, но он оказался в плену информационной кампании западных стран. Он оказался в плену и считал, что контрнаступление пройдет успешно, благодаря поддержке НАТО», — рассказал Цеков.

По мнению сенатора, украинский лидер сейчас уже просто не может отказаться от сделанных ранее заявлений и от установок, которые он публично огласил, потому что так он растеряет авторитет.

«Но он никуда не денется, потому что однозначно успехи будут у нас, у российских войск. Никуда он не денется от переговоров. Он вынужден будет просить нас о договорённостях сохранить ему лицо на Украине», — заявил сенатор.

Также Цеков подчеркнул, что Зеленский давно перестал думать о своём народе, он не жалеет украинцев и отправляет их на смерть. По словам сенатора, умирают украинцы при этом не за Украину, а за Зеленского, НАТО и западные взгляды.

21 июня в Минобороны России заявили, что Вооружённые силы РФ за сутки успешно отразили десять атак противника на донецком направлении. В ходе боевых действий на этом направлении российские войска ликвидировали до 400 украинских военнослужащих, один танк, восемь автомобилей, две боевые бронированные машины.

Как сообщало ИА Регнум, автор газеты The Wall Street Journal Уильям Галстон допустил, что режим Зеленского будет вынужден идти на соглашение с Россией на более или менее выгодных условиях. Он отметил, что президенту Украины в любом случае будет нужно идти на компромисс.