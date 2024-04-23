Москва, 23 апреля, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) является террористической организацией, которая организует убийства граждан Украины и России. Об этом 23 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил член международного комитета Совфеда, сенатор от Республики Крым, председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков, комментируя слова спикера Совета Федерации России Валентины Матвиенко о необходимости признать СБУ террористической структурой.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Матвиенко, СБУ — это непосредственные разработчики, осуществляющие террористические акты. Они обстреливают мирные города приграничных территорий, убивают журналистов, они убили Дарью Дугину, добавила спикер Совфеда.

«Абсолютно согласен с мнением Валентины Ивановны. СБУ — это террористическая организация, и они сами это признают. Они не раз говорили о том, что организовывали покушения и убийства как граждан Украины, так и граждан России. Поэтому признание этой структуры террористической — это само собой разумеющееся решение», — подчеркнул Цеков.

Он отметил, что в случае признания СБУ террористической структурой все её представители, которые сейчас работают в этой службе, будут вне закона в России.

Также следует признать террористической организацией Главное управление разведки (ГУР) Украины, так как эта структура также осуществляет террористические действия, добавил сенатор.

В свою очередь военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин также поддержал слова Матвиенко. Он отметил, что СБУ, являясь государственной структурой Украины, давно разрабатывает и проводит террористические акции, убивая мирных граждан на территории России.

«В России следует признать данную структуру террористической. Тогда в будущем можно будет признать Украину террористическим государством, которое планирует и осуществляет террористические акции против россиян на российской территории», — отметил военный эксперт.

Если СБУ и Украину признают террористическими структурами, это будет иметь огромное геополитическое значение, особенно на фоне мировых процессов по переустройству в многополярный мир. В таком мире Украина будет нести на себе тяжёлое бремя человеконенавистнических действий, добавил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года МИД России передал руководителям киевского режима требование об аресте и дальнейшей выдаче причастных к терактам на территории РФ, в том числе главы СБУ Василия Малюка (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В МИД России заявили, что РФ выявила причастность Украины к ряду терактов, в том числе к убийствам Дугиной и военкора Владлена Татарского, покушению на убийство писателя Захара Прилепина, попытке подрыва Крымского моста и другим.

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в совершении терактов. Перед этим глава СБУ намекнул на причастность ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков и общественных деятелей, в том числе Татарского и экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы.

В июле 2023 года Малюк признал причастность киевского режима к теракту на Крымском мосту, совершённому в октябре 2022 года.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. От их рук погибли 144 человека, в том числе пятеро детей. Также пострадал 551 человек. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

Бортников также отметил, что СБУ нужно признать террористической организацией.