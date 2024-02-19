Москва, 19 февраля, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Сенатор от Крыма, член Международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков призвал киевский режим исправить историческую ошибку советского руководителя Никиты Хрущёва и признать российский статус полуострова.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

В 1954 году вышел указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Затем указ был утвержден законом СССР и вошёл в историю как передача Крыма Украине.

По словам Цекова, передача Крыма в состав УССР оказалась трагедией для Украины, её народа. Сенатор считает, что решение было принято с грубейшими нарушениями трёх конституций: СССР, РСФСР и УССР.

«Сегодня украинские власти могут исправить историческую ошибку, которую допустил Хрущёв. Нужно признать ошибочность, несправедливость и незаконность нахождения полуострова под украинской юрисдикцией и, следовательно, признать российский статус полуострова», — цитирует Сергея Цекова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году является преступным актом, никакой целесообразности у этого решения не было, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Он сравнил передачу полуострова УССР с тем, как передают мешок картошки, а также как во времена крепостного права дарили имения вместе с крепостными.

Прощание с крымскими правоохранителями, убитыми в феврале 2014 года на майдане в Киеве, стало переломным моментом в судьбе Крыма. Крымчане поняли, что защитить свою землю они смогут только вместе с Россией, а гибель правоохранителей осталась на совести майданных вождей, продажной украинской власти и «активистов майдана» — членов нациствующих банд и провокаторов, заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за воссоединение с Россией. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, эту позицию разделяют многие страны Запада.