Симферополь, 11 февраля, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака об интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону — это примитивная попытка избежать ответственности и уйти от признания правды, заявил 11 февраля сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

EPA/ТАСС Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

«Такие как Сунак неспособны признать свои ошибки и неправоту. Это лживые люди. Их реакция на интервью президента России примитивна и продиктована нежеланием признать правду», — сказал Цеков агентству «РИА Новости».

Он отметил, что таким, как Сунак, прекрасно известно, что конфликт на Украине сконструировал Запад во главе с США. «Анти-Россию» из Украины создавали давно, ещё с момента распада СССР. Госпереворот в Киеве 2014 года — дело рук Запада, как и превращение Украины в военный форпост против России.

Такие политики, как Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц, американский президент Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон были и остаются поджигателями многих войн, Путин заботится о создании справедливого и безопасного мира в рамках международного сообщества, заключил Цеков.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в интервью Карлсону, которое вышло 9 февраля и собрало за сутки более 150 млн просмотров, заявил, что нынешний вооружённый конфликт на Украине — это следствие госпереворота 2014 года, поддержанного США и странами НАТО.

Сунак 10 февраля заявил, что обвинения Путина в адрес НАТО и США «смехотворны». Он заявил, что Лондон с самого начала поддерживал Киев и намерен делать это, «сколько потребуется».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3866565" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Полное интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону

Заявление Сунака последовало за высказыванием Шольца, который на встрече с Байденом 9 февраля также назвал «смехотворными» заявления Путина по Украине. Слова Путина о причинах возникновения конфликта на Украине он назвал абсурдными.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Шольц повёл себя как придворный шут, желающий любой ценой угодить Байдену.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что Шольц посмотрел интервью с Путиным, видимо, ослушавшись приказа из Вашингтона не делать этого. Что касается Сунака, то он, как и его предшественники последних лет, всегда «послушно вальсировали, увлекаемые Вашингтоном в сторону будуара», сказала российский дипломат.