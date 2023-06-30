Москва, 30 июня, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Заявлений о возможном ударе по Запорожской АЭС уже слишком много, чтобы различные иностранные СМИ не начали об этом писать., но желание президента Украины Владимира Зеленского демонизировать Россию постоянно подкрепляется его действиями, что замечают и в других странах, поэтому зарубежные журналисты допускают покушение киевского режима на ЗАЭС. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в издании InfoBRICS появился материал, авторы которого допустили, что заявление президента Украины о якобы намерениях России взорвать Запорожскую АЭС может служить прикрытием для аналогичных действий со стороны ВСУ. Такими заявлениями украинский лидер пытается демонизировать образ противника и добиться его международной изоляции. При этом, по словам журналистов, нельзя исключать, что эти слова связаны с намерениями ВСУ устроить на атомной станции теракт.

Сенатор Цеков допустил вероятность существования такого сценария.

«Провокация для Украины — очень желаемое событие. Обвинения, оскорбления и ложь в адрес России стали нормой для украинского правительства. С начала СВО это всё согласуется с США и странами Европы. У них огромное желание дискредитировать Россию. Пик этого желания по демонизации российского руководства — это заявление, что Москва якобы готовит подрыв ЗАЭС», — отметил Цеков.

По мнению сенатора, масштабная задача этой провокации заключается в полной изоляции России от мирового сообщества. Цеков пояснил, что, обвинив Москву в атаке на ЗАЭС, западные страны попытаются отвернуть от России её сторонников, которые сейчас с пониманием относятся к целям СВО. Однако, как заметил сенатор, план по подрыву ЗАЭС может являться частью контрнаступления, только пока эти действия не вписываются в логику.

«Они считают, что будут иметь большие успехи в контрнаступлении, поэтому России придётся оставлять Энергодар, а потому и ЗАЭС», — добавил сенатор.

С Цековым согласился член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. По его мнению, атака может стать своеобразным оправданием ВСУ за неудачи в контрнаступлении.

«Это один из поводов оправдаться за провал контрнаступа. Они не знают, что с ним делать, а тут будет великолепный по их мнению повод сказать, что якобы они уже почти разгромили Россию и будучи поверженной Москва пошла на последнее дело по применению ядерного оружия. Таким образом они смогут остановить своё провальное контрнаступление. Такой сценарий этого шоу. Они слишком много об этом говорят, что убеждает нас — этот сценарий у них прописан», — поделился мыслями Матвейчев.

Депутат также согласился, что Украина готовит диверсию совместно с США и рядом европейских стран, чтобы отвернуть от России её союзников. При этом, Матвейчев обратил внимание на то, Москва постоянно говорит, что у России нет необходимости в подобных действиях, и тем более это не предусмотрено военной доктриной государства. Депутат отметил, что Запад российские власти не слушает.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в МАГАТЭ знают, откуда обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС), но не могут публично назвать виновную сторону. Министр сообщил, что теперь российская сторона просит специалистов МАГАТЭ указывать в отчётах хотя бы направление, откуда стреляют по ЗАЭС. Он подчеркнул, что в последнее время количество атак сократилось, но угроза сохраняется. Лавров также опроверг заявления, будто Россия собирается «взорвать» ЗАЭС. Он назвал такие обвинения враньем чистой воды.

29 июня 2023 года Россия распространила в Совбезе ООН и в Генассамблее письмо с заявлением об отсутствии у Москвы планов взрывать ЗАЭС. В нём также призвали генсека ООН Антониу Гутерриша и международное сообщество повлиять на Киев, чтобы он отказался от провокаций на атомной станции.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня власти подконтрольной Украине части Запорожской области решили провести командно-штабные учения, чтобы подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям на Запорожской атомной электростанции. Как уточнил назначенный Киевом глава военной обладминистрации Юрий Малашко, тренировка пройдёт на территории Запорожья и Запорожской области.