Симферополь, 18 сентября, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца крайне неблагодарным человеком, недальновидным политиком, а его суждения по ситуации на Украине — необъективными.

Council.gov.ru Сергей Цеков

«Шольц необъективен в оценке событий, происходящих на Украине. Сам он оказался человеком крайне неблагодарным за всё то, что Россия сделала для Германии», — сказал РИА Новости Цеков.

Политик напомнил, что Россия объединила Германию, поставляла по дешевым ценам энергоносители, а в благодарность за это немецкие власти активно участвовали в формировании блока НАТО, угрожая РФ.

Сенатор считает, что неприязнь Шольца по отношению к России демонстрирует его недальновидность как политика.

«Шольц по-прежнему стремится разжечь конфликт, поставляя оружие ВСУ, что может очень плохо закончиться для Германии», — заключил Сергей Цеков.

Как сообщало ИА Регнум, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться только после того, как Россия «выведет войска с территории Украины», заявил 17 сентября Шольц.

Канцлер, не став пожимать руку министру иностранных дел России Сергею Лаврову на прошедшем в Индии саммите G20, проявил слабость. Так считает обозреватель немецкого издания Focus Ульрих Райтц.