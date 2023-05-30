Симферополь, 30 мая, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Осуществлённая утром 30 мая атака украинских беспилотников на Москву — это акт бессилия Киева. Об этом 30 мая заявил сенатор России от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Валерий Шарифулин/ТАСС Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков

«Киевский режим наносит удары куда глаза глядят. В основной массе это гражданские объекты. Желая показать свои возможности, они демонстрируют свое бессилие в той ситуации, которая складывается в специальной военной операции», — привели его слова РИА Новости.

Цеков уточнил, что Россия обладает возможностями сторицей ответить врагу за его атаки на свою столицу.

Также указывается, что сенатор Наталия Косихина, говоря об атаке украинских дронов на Москву и Московскую область, заявила о высоком профессионализме оперативных и экстренных служб, не позволяющих нарушителям закона достигнуть своих целей.

«Глубоко убеждена, что профессионализм и длительный опыт борьбы с подобными атаками позволит нам избежать значительных разрушений», — сказала она и выразила уверенность в том, что соответствующие ведомства обязательно дадут оценку таким действиям, а также найдут и накажут виновных в атаках на мирных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее мэр российской столицы Сергей Собянин написал, что ряд зданий в Москве получил незначительные повреждения в результате атаки дронов. Позднее он добавил, что в результате атаки никто серьёзно не пострадал, за медпомощью обратились два человека.

Затем в Министерстве обороны России заявили, что в атаке, совершённой утром 30 мая на Москву, задействовали восемь дронов. Все беспилотники были поражены.