Симферополь, 27 апреля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Результатом провокационных действий Североатлантического альянса и белорусской оппозиции в отношении Минска, захвата части территории и ввода войск в республику станет соединение Белоруссии с Калининградской областью. Об этом заявил сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Если они осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то в этом случае, я уверен, произойдёт то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда», — рассказал парламентарий в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он отметил, что в этом случае НАТО и белорусская оппозиция больше потеряют, чем могут гипотетически приобрести в конфликте, который они попытаются организовать на территории Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент Белоруссии Александр Лукашенко в своём выступлении на Всебелорусском народном собрании рассказал, что белорусская оппозиция и её западные кураторы планируют захватить один из районов республики (Кобринский), объявить «новую власть» и обратиться к НАТО с просьбой о вводе войск.

На территории Белоруссии создаются террористические ячейки, которые должны «проявиться» одновременно с вторжением в страну, сообщил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель. На территории Украины подготовлены до тысячи боевиков, которые должны участвовать в попытке захвата населённого пункта в Белоруссии, отметил он.

Белорусская оппозиция планирует проведение кибератак на атомную электростанцию и объекты критической инфраструктуры, а также провоцирование катастроф на производствах и объектах железной дороги, добавил Тертель.