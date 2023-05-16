Симферополь, 16 мая, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Сенатор РФ от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил 16 мая, что президент Украины Владимир Зеленский наврал своим западным «коллегам» о том, какова на самом деле обстановка на Крымском полуострове. Цеков отметил, что всё, о чём украинский лидер говорил в интервью итальянским СМИ, далеко от правды.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Так, Зеленский заявил, что в Крыму якобы отсутствует практически вся инфраструктура, что там нет ни туризма, ни экономики, ни путей для развития. По его мнению, «восстановить» Крым без Украины невозможно, а крымчане — это «украинцы», которые якобы на самом деле против России.

«Чтобы так беспардонно врать, надо быть либо абсолютным идиотом, не владеющим ситуацией о том, что происходит в Крыму, либо отвратительным и наглым лжецом. По всем пунктам его заявление — возмутительная ложь», — процитировало Цекова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее то же заявление Зеленского о Крыме оценили и в Германии. Экс-депутат бундестага и член партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что слова президента Украины о том, что в Крыму «ничего нет», оторваны от реальности. Гердт подчеркнул, что при Украине в Крыму не было и малой доли того, что есть сейчас.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной территорией», а многие страны Запада поддерживают Киев. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН, поэтому оно правомерно.