9 Декабря
12:44
В состав исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который будет решать вопрос о санкциях в отношении российского спорта, входят 12 человек. Вот список этих людей:
- Крейг Риди (Великобритания) — президент WADA,
- Линда Хеллеланд (Норвегия) — вице-президент WADA,
- Витольд Банька (Польша) — избранный президент WADA (вступит в должность с 1 января 2020 года),
- Данка Бартекова (Словакия),
- Ингмар Де Вос (Бельгия),
- Угур Эрденер (Турция),
- Иржи Кежвал (Чехия),
- Франческо Риччи Битти (Италия),
- Ричард Колбек (Австралия),
- Амира эль Фадиль (Судан),
- Андреа Сотомайор (Эквадор),
- Камеока Йоситами (Япония).
12:35
Вице-президент WADA выступила за «самые строгие санкции» против России
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен проголосовать за строгие санкции в отношении России, 9 декабря заявила вице-президент WADA Линда Хеллеланд на своей странице в Twitter.
«Пришло время применить самые строгие санкции в самом большом спортивном скандале в истории», — написала Хеллеланд.