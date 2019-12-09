Комитет атлетов Всемирного антидопингового агентства WADA заявляет о необходимости полностью отстранить российских спортсменов от Олимпийских игр в Токио в 2020 году и в Пекине в 2022 году. Решение поддерживают девять из 17 членов комитета. Как сообщают СМИ, россиянам хотят запретить участвовать в Играх даже под нейтральным флагом.

Заседание исполкома WADA состоится 9 декабря в Лозанне (Швейцария). На нём и решится будущее российского спорта.