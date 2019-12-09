9 Декабря
 
12:44

В состав исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), который будет решать вопрос о санкциях в отношении российского спорта, входят 12 человек. Вот список этих людей:

  1. Крейг Риди (Великобритания) — президент WADA,
  2. Линда Хеллеланд (Норвегия) — вице-президент WADA,
  3. Витольд Банька (Польша) — избранный президент WADA (вступит в должность с 1 января 2020 года),
  4. Данка Бартекова (Словакия),
  5. Ингмар Де Вос (Бельгия),
  6. Угур Эрденер (Турция),
  7. Иржи Кежвал (Чехия),
  8. Франческо Риччи Битти (Италия),
  9. Ричард Колбек (Австралия),
  10. Амира эль Фадиль (Судан),
  11. Андреа Сотомайор (Эквадор),
  12. Камеока Йоситами (Япония).

12:35

Вице-президент WADA выступила за «самые строгие санкции» против России

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) должен проголосовать за строгие санкции в отношении России, 9 декабря заявила вице-президент WADA Линда Хеллеланд на своей странице в Twitter.

«Пришло время применить самые строгие санкции в самом большом спортивном скандале в истории», — написала Хеллеланд.