Москва, , 13:20 — REGNUM Россия лишена права выступать на Олимпиадах, а также участвовать в чемпионатах мира и проводить их. Такое решение принял исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря, сообщает пресс-служба организации.

Исполком WADA последовал рекомендациям комитета по соответствию, они были одобрены единогласно. Запрет будет действовать четыре года.

Российские чиновники не смогут посещать международные спортивные мероприятия.

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