Монреаль, Канада, , 11:51 — REGNUM Отстранить Россию от Олимпийских игр 2020 и 2022 годов призвал комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 9 декабря сообщает BBC Sport.

Отмечается, что комитет спортсменов WADA выступил за то, чтобы запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

Напомним, 9 декабря в Лозанне состоится заседание исполкома WADA, на котором будет принято решение о санкциях в отношении российского спорта. 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от соревнований на четыре года.

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