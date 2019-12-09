Улан-Удэ, , 15:50 — REGNUM Спорт и политика идут рука об руку с самого возникновения современного олимпийского движения. Так прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года от международных соревнований политолог Алексей Михалев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Это вопрос политики и философии, а не спорта и медицины. Это решение оскорбительное и возмутительное!», — отметил он.

В этой ситуации российские власти, по его мнению, должны объяснить подоплёку этого решения.

«Всеми имеющими средствами, максимально доступной аудитории и не только в своей стране. Потому что иначе получается игра в одни ворота да еще и по чужим правилам», — подчеркнул политолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство РУСАДА не соответствующим кодексу организации. В результате Россия лишена права выступать на Олимпиадах, а также участвовать в чемпионатах мира и проводить их.

Подробнее:

Исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу

Исполком WADA запретил России выступать на Олимпиадах

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