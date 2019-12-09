Улан-Удэ, 9 декабря 2019, 15:50 — REGNUM Спорт и политика идут рука об руку с самого возникновения современного олимпийского движения. Так прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России на четыре года от международных соревнований политолог Алексей Михалев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
«Это вопрос политики и философии, а не спорта и медицины. Это решение оскорбительное и возмутительное!», — отметил он.
В этой ситуации российские власти, по его мнению, должны объяснить подоплёку этого решения.
«Всеми имеющими средствами, максимально доступной аудитории и не только в своей стране. Потому что иначе получается игра в одни ворота да еще и по чужим правилам», — подчеркнул политолог.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, исполком WADA признал Российское антидопинговое агентство РУСАДА не соответствующим кодексу организации. В результате Россия лишена права выступать на Олимпиадах, а также участвовать в чемпионатах мира и проводить их.
Подробнее:
Исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу
Исполком WADA запретил России выступать на Олимпиадах
Читайте также: Унизить и исключить: WADA принимает решение по России