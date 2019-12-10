Барнаул, , 10:26 — REGNUM Пока Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишает российских спортсменов право участие в крупных и международных турнирах и соревнованиях, России следовало бы воспользоваться ситуацией и решительно сменить формат взаимоотношений с международным спортивным движением, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова российского президента Владимира Путина о том, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии, он пояснил:

«Лично я рассматриваю эту историю как уникальный шанс кардинально сменить парадигму развития спорта в стране. Давайте признаем, что нынешний профессиональный спорт дошел до абсурда. Он потребляет слишком много ресурсов и ничего не дает обществу. Да и сами профессиональные спортсмены, безусловно, целеустремленные и волевые люди, становятся жертвами этого «молоха»: тратят свою жизнь и здоровье на то, чтобы опередить конкурента на несколько баллов, сантиметров или секунд, оставаясь ни с чем на закате карьеры.

Уверен, они могли бы принести гораздо больше пользы обществу, будучи заняты в других сферах. Особенно непосильной ношей профессиональный спорт становится для нашей страны. У нас целый ворох нерешенных социальных проблем, требующих огромных средств. Нам нужно отремонтировать больницы, школы, дома культуры, нам нужно финансировать науку, нужно строить дороги и мосты, расселять аварийное жилье. Но вместо этого мы выбрасываем деньги на ветер, строя гигантские стадионы и проводя помпезные соревнования. И стараемся одержать победу в игре с международными спортивными организациями, играя заведомо краплеными с их стороны картами. Стоит только вспомнить норвежских лыжников-астматиков и станет понятен их главный принцип: «друзьям — все, врагам — закон».

Давайте воспользуемся ситуацией и решительно сменим формат взаимоотношений с международным спортивным движением. Откажемся от весьма затратного участия в этой «ярмарке тщеславия», а высвободившиеся средства направим в массовый спорт. Поднимем наконец-то зарплату тренерам ДЮСШ, отремонтируем или построим спортзалы в школах, закупим нормальный спортинвентарь в детские учреждения. От этого будет гораздо больше пользы».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Российский президент Владимир Путин поэтому поводу отметил, что данное решение частично противоречит Олимпийской хартии. По его словам, наказание спортсменов не может быть коллективным, это говорит о политической подоплеке таких решений.

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