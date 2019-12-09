Москва, , 19:09 — REGNUM Ограничения, рекомендованные представителями WADA, ущемляют права «чистых» российских спортсменов и носят откровенно карательный характер, заявил 9 декабря председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Кроме того, Поздняков обвинил WADA в прямом ущемлении прав ОКР и членов исполкома этой организации.

Напомним, ранее Станислав Поздняков заявил, что последние рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) — это прямое вмешательство в деятельность олимпийского движения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября WADA рекомендовало запретить России на четыре года проведение международных спортивных соревнований и не допускать российских спортсменов к крупнейшим международным соревнованиям.

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