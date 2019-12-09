Ярославль, , 15:27 — REGNUM Бывший главный тренер сборной России по волейболу и почетный президент волейбольного клуба «Ярославич» Сергей Шляпников надеется, что Чемпионат мира по волейболу в 2022 году в России не будет отменен из-за решения WADA. Об этом он рассказал порталу YarNews.

Волейбол ВК «Ярославич»

Шляпников является руководителем программы подготовки национальной команды к чемпионату, который должен пройти в 10 городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле. В Ярославле для чемпионата сейчас проектируется новый волейбольный центр.

«У Всероссийской федерации есть определенные отношения с Международной федерацией волейбола. Провести чемпионат мира не так-то просто: надо еще найти тех, кто бы взялся за проведение такого турнира. Я не знаю их иерархии: насколько Международная федерация волейбола зависима от ВАДА и Международного Олимпийского комитета. Давайте подождем окончательного решения, пока все огульно. «Лига наций» в Ярославле будет в любом случае. Это крупное соревнование, оно уже запланировано. И под чемпионат мира в России дворцы спорта строят. Это тоже все не просто так. Давайте подождем. Я думаю, никаких скоропалительных выводов делать не надо. У нас есть некие ресурсы, которыми, я думаю, можно будет воспользоваться. И в интересах Международной федерации волейбола провести чемпионат мира в России. Будем ждать. Я не думаю, что это какое-то окончательное решение и что там не будет каких-то моментов, позволяющих провести какие-то крупные соревнования в нашей стране», — рассказал YarNews Сергей Шляпников.

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