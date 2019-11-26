Омск, , 10:48 — REGNUM Большой спорт всегда был и будет элементом политики. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал омский политолог Андрей Рудаков, комментируя рекомендацию комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года.

Однако, по словам Рудакова, главным показателем для России должно стать не отстранение наших спортсменов, а «отсутствие массового спорта в стране, слабая спортивная инфраструктура».

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Как сообщало ИА REGNUM, комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому организации отстранить российских спортсменов от соревнований на четыре года. Они не смогут выступать на соревнованиях под флагом и гимном России. Исполком WADA планирует принять окончательное решение по этому вопросу 9 декабря.

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