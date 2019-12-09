Монреаль, Канада, , 05:39 — REGNUM Комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства призывает полностью запретить участие российских спортсменов в Олимпийских играх, сообщает 8 декабря телеканал ABC.

Заседание исполнительного комитета организации состоится в понедельник, 9 декабря, где и будет принято окончательное решение о запрете российского флага на Олимпиаде. Возможно, некоторым спортсменам из России вновь будет предложено отказаться от государственных символов своей страны и принять участие в соревнованиях под нейтральным флагом.

«Спортсмены устали от решений, основанных на уступках и компромиссах, история доказала их неэффективность», — говорится в распространенном заявлении членов комитета, где также говорится, что Россия не может обвинять WADA или другие спортивные организации в нарушении правил, когда она сама их постоянно нарушает.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о неправомочности вмешательства ВАДА в работу московской антидопинговой лаборатории.

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