Лозанна, Швейцария, , 13:27 — REGNUM Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно признал Российское антидопинговое агентство РУСАДА не соответствующим кодексу организации.

Решение об этом было принято 9 декабря на заседании исполкома WADA в Лозанне (Швейцария). Это означает отстранение России на четыре года от участия в международных соревнованиях.

Исполком принял рекомендации комитета по соответствию, который 25 ноября рекомендовал отстранить Россию.

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