Москва, , 18:00 — REGNUM Отстранять всю страну от крупных спортивных международных мероприятий из-за нескольких спортсменов, принимающих допинг, несправедливо. Нужно подавать апелляцию и добиваться изменения несправедливого решения WADA. Такое мнение высказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Республике Крым, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Рустем Казаков.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, сообщает ТАСС. Таким образом, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими, руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Многие спортсмены не виноваты, они не принимали допинг. Такое решение — несправедливость по отношению к тем, кто честно борется за результат. В итоге всех наших спортсменов лишили возможности выступать под национальным флагом. Я считаю, что нам нужно бороться, подавать апелляцию и добиваться изменения этого решения», — подчеркнул Казаков.

При этом он призвал непримиримо бороться с проблемой допинга в российском спорте: «Нужен жесткий контроль за этой сферой, активно выявлять тех, кто принимает допинг. Только суровыми методами можно решить эту проблему. Если многие спортсмены из команды тренера попались на этом, то и его самого стоит отстранить от работы. В таком случае дисциплина повысится», — добавил он.