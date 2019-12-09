Нью-Йорк, США, , 23:50 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) будет чётко следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России. Об этом заявил 9 декабря президент МОК Томас Бах на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Единственное, что я могу сказать, это что решения WADA обязательны к исполнению», — приводит его слова ТАСС.

При этом Бах отметил, что не хочет спекулировать о каких-либо дальнейших решениях, но если Спортивный арбитражный суд (CAS) примет возможную апелляцию российской стороны, то МОК будет следовать и этому вердикту.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В связи с этим решением российские спортсмены на четыре года отстраняются от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

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