Москва, , 15:59 — REGNUM Россия так и не выстроила со времен предыдущей Олимпиады доверительные, эффективные и прозрачные коммуникации с западными функционерами олимпийского спорта. Как бы ни противоречило решение WADA здравому смыслу, нужно искать в нем не инструмент политического давления против России, а как раз многочисленные слабости, шоковые провалы российской стороны в корпоративном спортивном управлении и отчетности, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя решение WADA.

«С высокой вероятностью в WADA и в новейшей истории российские спортивные чиновники отправляли неправильно сформированные отчеты. Уровень проверки подготавливаемой документации наверняка не соответствовал международным нормам комплаенса.

Не удивлюсь, если бесповоротное раздражение со стороны WADA на всю олимпийскую сборную России вызвали не результаты анализов биоматериалов спортсменов, а подготовленная спустя рукава та или иная справка, сопроводительный материал, откровенно состряпанная «липа».

В России, к сожалению, не наблюдается высочайший уровень менеджмента в спорте. Есть яркие спортсмены, но нет выдающихся функционеров. Западники зациклены на этике и прозрачности коммуникаций, российские же спортивные организации в этом никак себя не проявили.

За последний год-другой никого в Москву не приглашали, в СМИ РФ и, что очень важно, ЕС и США, никаких информационных кампаний в пользу московской лаборатории РУСАДА не наблюдалось. Полный провал.

И он станет бесповоротным для репутации спортивной державы России, если ниточка с претензиями от WADA приведет в результате к легкой атлетике — королеве олимпийского спорта и лакмусовой бумажке всей летней олимпийской сборной.

Не думаю, что новые санкции основаны на происках США, Канады, Германии, Норвегии или Нидерландов — наших традиционных конкурентов в зимних олимпийских баталиях.

Скорее всего, это результат головотяпства конкретного тренера или федерации на фоне отвратительной корпоративной и управленческой культуры спортивных чиновников», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет все основания подать в суд в связи с решением WADA об отстранении сборной России от участия в международных спортивных состязаниях на четыре года.

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