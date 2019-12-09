Монреаль, Канада, , 16:56 — REGNUM Сборная России по футболу в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре сможет участвовать в турнире только в нейтральном статусе. Об этом заявил на пресс-конференции 9 декабря глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор.

«Команда, представляющая Россию, сможет подать заявку на нейтральной основе, и тогда будет выработано решение, каким образом они смогут участвовать. Но условие — без российского флага и представителей России», — сказал он.

Напомним, Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации о лишении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

В связи с этим российские спортсмены на четыре года отстраняются от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх.

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