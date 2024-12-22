Лондон, 22 декабря, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Терпение президента России Владимира Путина на фоне терактов, произошедших в РФ, поражает. Об этом заявил британский политик Джордж Гэллоуэй в соцсети X.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Владимир Путин

«У Путина ангельское терпение», — отметил британец.

Гэллоуэй предположил, что если бы на месте Путина оказался британский премьер-министр времён Второй мировой войны Уинстон Черчилль, то от Киева уже бы не осталось камня на камне.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов атаковали жилой массив, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что ВСУ целенаправленно наносили удары по жилым домам. Киев вымещает злобу на мирном населении России из-за провалов ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Главу киевского режима Владимира Зеленского она сравнила с Усамой бен Ладеном.

20 декабря ВСУ атаковали ракетами Рыльск. Было зафиксировано около 15 прилётов. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

После ракетной атаки врио главы региона Александр Хинштейн провёл заседание оперативного штаба. Врио губернатора проинформировал, что травмы получили 12 человек. Девять пострадавших были госпитализированы. У восьми из них медики выявили лёгкие травмы, у одного — средней тяжести. Ещё пять человек погибли.

Хинштейн также рассказал, что ВСУ сознательно били по объектам социального назначения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт»). В ведомстве пообещали установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлению.

17 декабря в Москве прогремел взрыв, в результате которого погибли начальник российских войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Бомба была заложена в электросамокат. СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва. Расследование ведётся по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

В пресс-службе Федеральной службы безопасности подчеркнули, что сотрудников украинских спецслужб, которые стоят за организацией теракта в Москве, ждёт заслуженное наказание.