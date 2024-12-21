Казань, 21 декабря, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Один из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые ВСУ направили на Татарстан, пытался атаковать промышленное предприятие в регионе, но не дрон достиг цели. Об этом сообщили 21 декабря в пресс-службе главы республики.

Максим Платонов/РИА Новости

Так власти опровергли информацию, что беспилотник попал в объект.

«Атака [была], но [БПЛА] не попал», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке БПЛА. После этого в трёх районах столицы Татарстана вспыхнули пожары. В городе развернули пункты временного размещения для эвакуированных жителей и организовали оперативный штаб.

По данным властей, зафиксировано восемь атак БПЛА. При этом шесть дронов атаковали жилой массив, ещё один беспилотник пытался ударить по промышленному предприятию. По предварительным данным, ранения и гибели людей удалось избежать.

В целях безопасности власти республики отменили все массовые мероприятия в выходные дни 21 и 22 декабря. Кроме того, в Казани провели выборочную эвакуацию школ. Учащихся направили в укрытия.