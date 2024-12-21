Курск, 21 декабря, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн провёл 20 декабря в Рыльске, который подвергся ракетному удару со стороны ВСУ, заседание оперативного штаба. О результатах работы он рассказал в Telegram-канале.

Valera N. Trubin Александр Хинштейн

По словам главы региона, он с заместителями и местной администрацией осмотрел поврежденные объекты в городе: семь из них — социальной инфраструктуры.

«Пострадало несколько многоэтажных домой и частных, выбиты окна, их затягивают плёнкой, сгорело не менее 15 автомобилей. Потушен пожар в здании педагогического колледжа», — сообщил Хинштейн.

Врио губернатора также уточнил информацию о пострадавших и погибших. Всего травмированы 12 человек, девять находятся в областной больнице, у восьми из них лёгкие травмы, у одного — средней тяжести.

«Ранее сообщалось о шести погибших, нет, их пять, детей среди них нет», — сказал Александр Хинштейн, выразив соболезнования родным.

Глава региона добавил, что правительство области окажет всем необходимую помощь, оперативный штаб будет работать в Рыльске до наведения порядка в городе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Александр Хинштейн заявил, что распространяемая в соцсетях информация о попадании нескольких ракет ВСУ в детскую больницу Рыльска не соответствует действительности. Он сказал, что в городе нет отдельной детской больницы.

20 декабря в Рыльске зафиксировали около 15 прилётов. Во время атаки ВСУ российские силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, выпущенных из установки реактивной системы залпового огня HIMARS.

Россия без промедления ответит на целенаправленное преступление киевского режима при ударе по Рыльску, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западного вооружения Украине.

В ООН после атаки ВСУ по Рыльску призвали предотвратить жертвы среди населения.