Казань, 21 декабря, 2024, 11:25 — ИА Регнум. ВСУ совершают нападения на мирных жителей и бьют прямо в жилые дома. Об этом 21 декабря заявил глава Татарстана Рустам Минниханов после атаки дронов на Казань.

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«Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома», — написал руководитель региона в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что жители домов, которые были атакованы, эвакуированы. Кроме того, по словам Минниханова, власти развернули оперативный штаб, а также организовали места временного размещения и горячего питания. Глава республики добавил, что к работе привлечены все силы.

Ранее стало известно, что Минниханов прибыл на место нападений дронов, где ему доложили о ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. Из-за этого в трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак БПЛА. При этом шесть дронов атаковали жилой массив. Ещё один из беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели.

В целях безопасности в Казани провели выборочную эвакуацию школ. Учащихся проводили в укрытия. Власти также отменили массовые мероприятия в республике 21 и 22 декабря.

Министерство обороны России проинформировало, что для атаки на гражданские объекты в Казани киевский режим применил беспилотники, которые запустил в три волны с разных направлений. Прилёты фиксировались в период с 07:40 до 09:20 мск (совпадает с местным временем).