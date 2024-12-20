Рыльск, Курская область, 20 декабря, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Украинские войска атаковали ракетами город Рыльск в Курской области, в результате пострадали мирные жители и получили повреждения социальные объекты. Об этом глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил «РИА Новости» 20 декабря.

Ilya Moskovets/Global Look Press

По его словам, город подвергся массированному ракетному обстрелу, зафиксировано примерно 15 прилётов.

«Да, есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты…», — сказал Белоусов.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Минобороны России сообщило об атаках Украины по территории Курской области с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, которые были совершены дважды за три дня. В результате пострадали российских военнослужащие.

Позднее в этот день Минобороны опубликовало кадры с аэродрома Курск-Восточный, атакованного ракетами ATACMS. На них запечатлены обломки корпусов ракет с их номерами и иными данными, лежащие на взлётно-посадочной полосе и в других частях аэродрома. Главное военное следственное управление СК России 27 ноября проинформировало о гибели двух человек в результате ракетного удара.