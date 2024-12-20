ВСУ атаковали ракетами город Рыльск в Курской области, есть пострадавшие
Рыльск, Курская область, 20 декабря, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Украинские войска атаковали ракетами город Рыльск в Курской области, в результате пострадали мирные жители и получили повреждения социальные объекты. Об этом глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил «РИА Новости» 20 декабря.
По его словам, город подвергся массированному ракетному обстрелу, зафиксировано примерно 15 прилётов.
«Да, есть пострадавшие. Пока точно не знаем, сколько. Соцобъекты…», — сказал Белоусов.
Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Минобороны России сообщило об атаках Украины по территории Курской области с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, которые были совершены дважды за три дня. В результате пострадали российских военнослужащие.
Позднее в этот день Минобороны опубликовало кадры с аэродрома Курск-Восточный, атакованного ракетами ATACMS. На них запечатлены обломки корпусов ракет с их номерами и иными данными, лежащие на взлётно-посадочной полосе и в других частях аэродрома. Главное военное следственное управление СК России 27 ноября проинформировало о гибели двух человек в результате ракетного удара.