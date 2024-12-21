Москва, 21 декабря, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила главу киевского режима Владимира Зеленского с террористом Усамой бен Ладеном. Она сделала это в публикации в своём Telegram-канале.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

«Усама Бен Зеленский», — указала дипломат.

Ранее Захарова обвинила киевский режим в совершении акта терроризма против мирных жителей Казани. По её словам, такие действия Киева продиктованы их неспособностью противостоять России на поле боя. Также дипломат предположила, что теракт был ответом Запада на проведение саммита БРИКС в этом городе в октябре.

Захарова также заявила, что Россия возмущена лицемерным молчанием коллективного Запада по поводу данного теракта.

Как передавало ИА Регнум, утром 21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников. В городе зафиксировали восемь прилётов, в том числе шесть — по жилым домам. В Советском, Кировском и Приволжском районах вспыхнули пожары. В связи с атакой развёрнут оперативный штаб, подготовлены места для временного проживания людей. Школы выборочно эвакуированы, меры безопасности приняты на предприятиях.

17 декабря Захарова заявила, что Украина отказалась от инициативы о рождественском перемирии, поскольку киевский режим «бесноватый».