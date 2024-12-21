Казань, 21 декабря, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Казань подверглась атаке беспилотников, после чего в трёх районах города вспыхнули пожары. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 21 декабря в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов», — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что на местах ЧП работают экстренные службы, туда выехали премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.

Из домов эвакуировали жителей, их обеспечат тёплыми вещами и питанием, добавили городские власти.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ проинформировало об уничтожении над Татарстаном украинского беспилотника самолётного типа. Дежурные средства ПВО перехватили аппарат в 07:50 мск.