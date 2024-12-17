Москва, 17 декабря, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Взрывное устройство, которые сработало на Рязанском проспекте в Москве, было заложено в самокат. Об этом 17 декабря сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Известия/Павел Волков

«Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома», ― уточнила представитель ведомства.

В результате погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник.

Ранее источник ИА Регнум сообщил о взрыве на Рязанском проспекте. Жильцы многоквартирного дома услышали взрыв, а затем увидели автомобиль и двоих мужчин, лежащих на земле без сознания.

Позже в столичном СК информировали о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Установление обстоятельств инцидента контролирует прокуратура.

Погибший генерал Кириллов должен был провести 17 декабря брифинг Минобороны. В декабре 2023 года он информировал, что в ходе проведения специальной военной операции Россия получила документы, подтверждающие, что США проводили на территории Украины работы с компонентами биологического оружия, а также осуществляли исследования возбудителей особо опасных инфекций.