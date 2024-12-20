Москва, 20 декабря, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Уголовное дело о теракте возбуждено после ракетного обстрела города Рыльска Курской области украинскими войсками, сообщила 20 декабря пресс-служба Следственного комитета России.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Военные ВСУ, отметили в ведомстве, атаковали мирный город с помощью дистанционных средств огневого поражения, причём направили их на гражданские объекты. Точное число погибших и пострадавших устанавливается.

«По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — говорится в сообщении.

В СК пообещали установить и привлечь к ответственности, предусмотренной законом, всех причастных к этому преступлению.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Рыльского района Андрей Белоусов сообщил, что Рыльск подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Украины. В результате пострадали мирные жители и получили повреждения социальные объекты. Зафиксировано примерно 15 прилётов, утончил он.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ сознательно били по объектам социального назначения. Он сообщил, что все оперативные и аварийные службы работают на месте ракетного удара, и пообещал вскоре прибыть в Рыльск.