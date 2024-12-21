Москва, 21 декабря, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Киев вымещает злобу на мирном населении России из-за Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте, заявила 21 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Максим Платонов/РИА Новости

«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат также отметила садистское освещение событий в Казани украинскими СМИ и Telegram-каналами. Захарова выразила возмущение по поводу молчания западных стран, которые, по её словам, избирательно реагируют на теракты и избегают происходящее в РФ.

Кроме того, официальный представитель российского ведомства призвала мировую общественность дать жёсткую оценку действиям киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, утром 21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников. В городе зафиксировали восемь прилётов, в том числе шесть — по жилым домам. В Советском, Кировском и Приволжском районах вспыхнули пожары.

В связи с атакой был развёрнут оперативный штаб, подготовлены места для временного проживания людей. Школы выборочно эвакуированы, меры безопасности приняты на предприятиях. Позже власти сообщили, что в ходе атаки БПЛА пострадавших нет. Один из беспилотников, направленных на Татарстан, пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели.

В целях безопасности власти республики отменили все массовые мероприятия в выходные дни 21 и 22 декабря. Жителей Казани попросили в случае действия сигнала тревоги спуститься на первые этажи или в подвалы зданий.