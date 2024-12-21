МИД РФ назвал атаку ВСУ на Казань бессильной злобой
Захарова: Киев вымещает злобу на мирном населении РФ из-за военных поражений
Москва, 21 декабря, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Киев вымещает злобу на мирном населении России из-за Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте, заявила 21 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана — это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат также отметила садистское освещение событий в Казани украинскими СМИ и Telegram-каналами. Захарова выразила возмущение по поводу молчания западных стран, которые, по её словам, избирательно реагируют на теракты и избегают происходящее в РФ.
Кроме того, официальный представитель российского ведомства призвала мировую общественность дать жёсткую оценку действиям киевского режима.
Как передавало ИА Регнум, утром 21 декабря Казань подверглась атаке беспилотников. В городе зафиксировали восемь прилётов, в том числе шесть — по жилым домам. В Советском, Кировском и Приволжском районах вспыхнули пожары.
В связи с атакой был развёрнут оперативный штаб, подготовлены места для временного проживания людей. Школы выборочно эвакуированы, меры безопасности приняты на предприятиях. Позже власти сообщили, что в ходе атаки БПЛА пострадавших нет. Один из беспилотников, направленных на Татарстан, пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели.
В целях безопасности власти республики отменили все массовые мероприятия в выходные дни 21 и 22 декабря. Жителей Казани попросили в случае действия сигнала тревоги спуститься на первые этажи или в подвалы зданий.