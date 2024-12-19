Москва, 19 декабря, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России показала видео задержания гражданина Узбекистана, которого обвиняют в причастности к убийству начальника войск РХБЗ Вооружённых сил России Игоря Кириллова.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

На кадрах оперативники заходят в подъезд, поднимаются по лестнице в помещение, где находятся несколько человек. Затем в ролике показан задержанный. Он сидит на улице на коленях в наручниках.

Мужчину задержали при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Сопротивление он не оказал.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что исполнителя теракта, в результате которого погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержали в деревне Чёрное Балашихинского района Московской области. Им оказался гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов 1995 года рождения. Он уже дал признательные показания.

В ходе допроса мужчина пояснил, что его завербовали украинские спецслужбы. По его словам, именно по их заданию он приехал в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Задержанный признался, что за совершение теракта ему пообещали вознаграждение в размере 100 тыс. долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания, однако денег он так и не получил.

Взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, произошёл рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Водитель генерала, ожидавший его в служебной машине, получил контузию и был ранен осколками стекла. Мощность самодельного взрывного устройства превысила 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям УК РФ — об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

В пресс-службе ФСБ заявили, что сотрудников украинских спецслужб, организовавших теракт в Москве, ждёт заслуженное наказание.