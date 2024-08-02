Москва, 2 августа, 2024, 22:58 — ИА Регнум. Защита сенатора Дмитрия Савельева (Тульская область) обжалует его арест, наложенный в связи с обвинением политика в организации приготовления убийства предпринимателя-компаньона. Об этом рассказала «РИА Новости» адвокат сенатора Татьяна Лупандина.

РИА Новости/Кирилл Зыков

Басманный суд Москвы 2 августа в закрытом режиме арестовал Савельева до 2 октября.

«Мы будем обжаловать постановление, так как оно принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса», — заверила Лупандина.

Она подчеркнула, что Савельев свою вину не признаёт.

Как сообщало ИА Регнум, Следком заявил о возбуждении в отношении Савельева уголовного дела по факту приготовления к убийству. По версии следствия, сенатор по личной неприязни поручил организовать убийство предпринимателя с которым имел совместный бизнес.

Силовики, узнав о намерении сенатора, организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий по его изобличению, в том числе инсценировали убийство, отметил СК.

2 августа следователи прокуратуры задержали Савельева на выходе из зала заседания Совета Федерации. По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

По данным СК, Савельев в августе 2023 года поручил своему знакомому убить предпринимателя, к которому испытывал неприязнь. После получения информации о якобы состоявшемся убийстве Савельев передал соучастнику вознаграждение.

Семья во время его задержания готовилась к его дню рождения, выбирала подарок — 3 августа Савельеву исполняется 56 лет.

По данным Telegram-канала «112», жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов — сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций, и Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании.

Жена Савельева Ольга рассказала, что супруг просил её не приезжать в Россию из-за рубежа, где учатся их дети. По её словам, муж говорил ей о «сложном времени», но она не предполагала, что это может быть связано с уголовным преследованием. По данным СМИ, Савельевы владеют в Великобритании домом площадью 489 кв. м.

В доме Савельева в подмосковном Одинцово 2 августа был проведён обыск. Сенатору грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Савельев — член Совета Федерации с 2016 года. Его полномочия истекают в сентябре. До прихода в Совфед Савельев в течение 17 лет был депутатом Госдумы.