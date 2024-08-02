Москва, 2 августа, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Сенатора Дмитрия Савельева, задержанного 2 августа в Совете Федерации, подозревают в подготовке убийства бизнес-партнёра, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

РИА Новости/Максим Блинов Дмитрий Савельев

По словам источника, летом 2023 года Савельев якобы решил расправиться с неким Ионовым, с которым они вместе управляли одной из организаций. По мнению сенатора, его компаньон растратил деньги компании.

Савельев нашёл исполнителя, экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), и предложил ему $100 тыс. за убийство партнёра.

Однако киллер передумал и обратился в ФСБ. В результате убийство компаньона инсценировали, подделали для сенатора карту вызова скорой и протокол о смерти. После того как заказчик расплатился, силовики задержали его, передаёт Telegram-канал.

Сообщается, что в уликах по уголовному делу есть документы об обмене 10 млн рублей на доллары, который осуществил помощник сенатора, а также аудиозаписи встреч Савельева с исполнителем убийства и переписки в одном из мессенджеров.

По данным источника, Савельеву предъявили обвинение в организации убийства.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа Савельева задержали сотрудники прокуратуры на выходе с заседания Совета Федерации по подозрению в причастности к организации убийства. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

Дмитрий Савельев — член Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате парламента он представляет Тульскую область. Его полномочия истекают в сентябре. До прихода в Совфед Савельев в течение 17 лет был депутатом Госдумы.