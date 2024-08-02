Москва, 2 августа, 2024, 15:40 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов, узнав о намерении сенатора Дмитрия Савельева организовать убийство предпринимателя, организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий по изобличению Савельева, в том числе инсценировали убийство, сообщила 2 августа официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Ранее СК проинформировал о возбуждении в отношении Савельева уголовного дела по факту приготовления к убийству. По данным следствия, Савельев, руководствуясь личной неприязнью, поручил организовать убийство предпринимателя.

«Об этом стало известно правоохранительным органам, сотрудниками которых был организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий по изобличению заказчика и организаторов преступления, в том числе инсценировка убийства. После получения информации об убийстве предпринимателя Савельев за совершение преступления передал соучастнику вознаграждение», — сказала Петренко.

Как передавало ИА Регнум, 2 августа сотрудники прокуратуры задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

Дмитрий Савельев — член Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате парламента он представляет Тульскую область. Его полномочия истекают в сентябре. До прихода в Совфед Савельев в течение 17 лет был депутатом Госдумы.

По данным Telegram-канала «112», жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов. По этой информации, сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций, и Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании. Сенатор нашёл исполнителя, экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, и предложил ему $100 тыс. за убийство, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ, отмечалось в публикации.