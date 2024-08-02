Москва, 2 августа, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении сенатора Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству, сообщила 2 августа официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Совет Федерации Дмитрий Савельев

Она уточнила, что в августе 2023 года Савельев поручил своему знакомому организовать убийство предпринимателя, к которому испытывал личную неприязнь. Знакомый пытался найти исполнителя заказного убийства.

После того как правоохранители узнали об этом, они приняли меры для изобличения заказчика и организаторов преступления. В частности, организовали инсценировку убийства. Когда Савельеву сообщили о якобы совершённом убийстве, он передал соучастнику вознаграждение.

Совет Федерации согласился лишить Савельева неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности, добавила Петренко.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники прокуратуры задержали Савельева на выходе с заседания Совфеда. Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что генпрокурор России Игорь Краснов направил прошение о лишении сенатора неприкосновенности.