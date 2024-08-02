Москва, 2 августа, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Сенатору Дмитрию Савельеву,подозреваемому в организации подготовки убийства, грозит от восьми до 20 лет лишения свободы. Об этом 2 августа заявил адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнёр Московской коллегии адвокатов «Некрасов, Рудоманов и партнёры» Андрей Некрасов.

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«Речь будет идти об организации этого преступления. Исходя из информации в СМИ, это уже законченное преступление: фигурант умышленно совершил необходимые действия. Скорее всего следствие будет считать это преступление оконченным с его стороны. В обвинительном заключении скорее всего будет идти речь о наказании от восьми до 20 лет лишения свободы», — отметил адвокат.

Как передавало ИА Регнум, Следственный комитет проинформировал о возбуждении в отношении Савельева уголовного дела по факту приготовления к убийству. По данным следствия, Савельев, руководствуясь личной неприязнью, поручил организовать убийство предпринимателя. Сотрудники правоохранительных органов, узнав о намерении сенатора организовать убийство предпринимателя, организовали комплекс оперативно-разыскных мероприятий по изобличению Савельева, в том числе инсценировали убийство, пояснили в Следственном комитете.

Сотрудники прокуратуры 2 августа задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации. По просьбе генерального прокурора России Игоря Краснова Совфед лишил сенатора неприкосновенности.

По данным Telegram-канала «112», жертвой нанятого Савельевым киллера должен был стать предприниматель по фамилии Ионов. По этой информации, сенатор и предприниматель вместе управляли одной из организаций, и Савельев подозревал, что его компаньон растратил деньги компании. Отмечается, что сенатор нашёл исполнителя, экс-сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, и предложил ему $100 тыс. за убийство, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ, отмечалось в публикации.

Савельев — член Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате парламента он представляет Тульскую область. Его полномочия истекают в сентябре. До прихода в Совфед Савельев в течение 17 лет был депутатом Госдумы.