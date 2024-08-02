Москва, 2 августа, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Сенатор Дмитрий Савельев подозревается в причастности к организации убийства. Прокуратура попросит Совет Федерации лишить его неприкосновенности. Об этом сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По данным источника, в связи с подозрением в причастности к организации убийства генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил лишить неприкосновенности сенатора Савельева.

«В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Российской Федерации Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — уточнил источник издания.

Дмитрий Савельев является членом Совета Федерации с 2016 года. В верхней палате парламента он представляет Тульскую область. Его полномочия истекают в сентябре. До прихода в Совфед Савельев в течение 17 лет был депутатом Госдумы.

Подробности дела, в рамках которого политика заподозрили в причастности к организации убийства, не разглашаются.